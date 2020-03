Krever sterkere tiltak for å redde reiselivsnæringen

Nyheter

– Vi står i en krise der det handler om å berge bedrifter og sørge for at folk fortsatt har jobber å gå til. Vi forventa fredag at regjeringa presenterte tiltak for bedrifter som er omfattende, målrettede og som kommer raskt. Reiselivsnæringen er svært hardt rammet, og situasjonen er kritisk for reiselivet i hele Norge, og særlig utsatt i regioner som vår, sier reiselivssjef i Visit Nordfjord, Marita Lindvik, til Fjordenes Tidende.