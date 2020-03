– No må vi som kommune tenke på små og mellomstore bedrifter

Nyheter

– Det er positivt å sjå at denne situasjonen vekker ei dugnadsånd hos folk flest som ikkje berre handlar om liv og helse, men også om å støtte butikken eller kafeen i gata når dette kan skje i tråd med nasjonale smitteråd/-påbud. Her må også kommunen følge opp, oppfordrar gruppeleder for Kinn Venstre, Jacob Nødseth.