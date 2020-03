Vil kartlegge tidligere helsearbeidere som kan bistå i kampen mot viruset

Nyheter

Kartleggingen av de med relevant helsefaglig bakgrunn kommer i sammenheng med Covid-19-viruset.

Kinn kommune ønsker derfor en oversikt over ledig helsepersonell i tilfelle det skulle oppstå et behov der de som jobber innen helsetjenesten blir syke, eller at tjenesten blir underbemannet av en annen årsak.

Om kommunen skulle havne i en situasjon der de vil ha behov for mer helsehjelp, vil de kontakte de som registrerer seg.

Registreringen kan du gjøre ved å følge denne lenken.

Kan også få behov for andre frivillige

På grunn av det store antallet personer som på grunn av viruset kan havne i hjemmekarantene og isolasjon, søker også Kinn kommune etter frivillige som kan bidra på andre måter enn innen helse.

De som sitter hjemme kan bli avhengige av hjelp for å få unnagjort enkle gjøremål, og kan derfor ha behov for hjelp.

De som registrerer seg vil bli kontaktet av kommunen og lagt inn i planene som kommunen har.

Om du har mulighet til å være frivillig, kan du registrere deg på denne siden.