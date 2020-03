Fryktar at bodskapen frå lokalt næringsliv ikkje når fram

– Dei fleste av våre bedrifter sit ikkje på slike stabsressursar

– Vi er djupt uroa for at den alvorlege situasjonen for dei mange små og mellomstore bedriftene på Vestlandet enno ikkje har «sige inn» i det nasjonale politiske miljøet – der det er dei store konserna med eigne informasjonsavdelingar og «nærleik til makta» som set dagsorden.