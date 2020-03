Nyheter

Det var VG som først omtalte saken.

I brevet til Helsedirektoratet, som VG har fått tilgang på, anbefaler fylkesmannen i Vestland å se på om det er mulig å tilby opplæring til de første årstrinnene i skolen, for eksempel første til fjerde.

Fylkesmannen viser i brevet til at det trolig vil være god nok plass for elevene, slik at smittevernlovene ikke vil brytes.

Det vil senere i dag bli klart om tiltakene som ble iverksatt av myndighetene 12. mars vil myknes opp, strammes opp eller vedvare.