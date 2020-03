Rådmannen: – Det burde vore prioritert høgare

Meiner folk utset seg for koronasmitte på grunn av dårleg breiband, krev hastetiltak

I eit brev til rådmann, ordførar og formannskap peikar Kinn Sp på at koronasituasjon akutt beviser at folk i kommunen ikkje har godt nok breiband eller nettilgang. Torgunn Eikevik meiner det er så dårleg at det skapar farlege situasjonar der folk utset seg sjølve for mogleg smitte.