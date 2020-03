Ber turfolk droppe båltenning

Nyheter

– Forbudet mot å reise på hytta vil i år trolig føre til at veldig mange legger ut på dagsturer i skog og mark isteden. I den unntakstilstanden landet vårt befinner seg, er det viktig at alle som bruker naturen har et bevisst forhold til brannrisiko, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand i en pressemelding.