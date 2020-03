Nyheter

– Vi har ikkje hatt eitt møte med alle partia etter koronautbrotet. Eg har fått høyre at formannskapet har hatt telefonmøte. Det betyr at eitt parti, Helsepartiet, er sett på gangen. Eg føler at partiet mitt er i politisk karantene, seier Moen, som viser til at alle politiske møter i Vanylven er utsett til etter påske.