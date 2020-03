Tok ikkje klage til følge

No er saka sendt vidare til klagenemnda

Andor Hovden AS fekk ikkje medhald då dei klaga til Stad kommune på tildelinga av kontrakt på bygging av nye omsorgsbustadar på Myroldhaug. No har verksemda sendt saka til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.