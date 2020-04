Alvorleg situasjon for næringslivet i Nordfjord

– No set vi inn kreftene saman

Pandemien Covid-19 råkar næringslivet i Nordfjord hardt, og for mange verksemder på verst tenkjeleg tidspunkt. Kommunane i Nordfjord tek no felles grep for å bistå næringslivet i ei svært usikker tid.