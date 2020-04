Nyheter

– Jeg har kommet til at det er best å holde seg til de normale åpningstidene. Jeg føler nesten at det er et samfunnsansvar å holde åpent, så folk får tak i det de trenger til seg selv og barna for å holde seg i aktivitet utendørs, sier daglig leder Odd Helge Flølo hos Intersport Måløy.