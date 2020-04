20 har meldt inn behov til frivilligtelefonen, og det er mest folk frå byane som ringer

Nyheter

– Frivilligtelefonen som innbyggarane kan ringe om dei treng praktisk hjelp har fått i overkant av 20 innmeldingar for behov. Det kan likevel sjå ut som denne telefonen blir nytta til fleire føremål. Nokre har spørsmål om helse. Dei vert ruta vidare til helsetenesta. Andre igjen er bekymra for noko dei observerer i nabolaget. Desse er ruta vidare til dei kommunale tenestene. Telefonvakta her har også svart på spørsmål som gjeld karantene, seier rådmann Terje Heggheim.