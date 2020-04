Står på døgnet rundt for å ta unna veksten

Nyheter

– Med den ekstreme veksten og bruken vi har hatt på våre tjenester, er det ikke tvil om at mange er begynt å kjenne på kjøret. De siste tre ukene har mange her stått på døgnet rundt for å ta unna veksten og sørge for at kundene kan få avholdt de videokonferansene de ønsker, sier daglig leder i Videonor, Øyvind Reed, til Fjordenes Tidende.