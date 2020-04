– Fortsett slik de gjer så kan vi feire fleire bursdagar saman framover

Nyheter

Gratulerer med 110-årsdagen!

Det er ikkje sant før det står i avisa, seier nokon. Andre seier ein ikkje skal tru på alt som står i avisa. Den forbanna lokalavisa, seier vi i Florø. Og ofte høyrer vi at avisene ikkje er til å stole på. I alle fall når det er noko vi er usamde i. Av og til tenker eg at lokalavisa er meir upopulær enn politikarane, men berre av og til.

Men heilt håplaus er nok ikkje Fjordenes Tidene. Avisa har trass alt gjeve ut papiravis i 110 år! Det er ein prestasjon. Ikkje berre det at ein har drive journalistikk så lenge, men og at papirformatet framleis blir produsert. Men sjølv om eg tviler sterk på at den kjem i papirutgåve om 10 år, så trur eg Fjordenes Tidende vil vere ei sterk avis vidare. No skjer veksten digitalt og i 2019 er den større enn på svært lenge. Det ser ut som om lokalavisene hentar inn att det dei mista til dei nasjonale nettavisene.

Som klart størst i Nordfjord har Fjordenes Tidende alltid vore ei viktig avis. Sjølv om det først dei siste åra eg har vore ein ivrig lesar av avisa, så hugsar eg den som eit viktig talerøyr for kysten. Kystnæringane og livet frå der det både regnar og stormar, vart godt dekka gjennom journalistane i Måløy. Og slik håpar eg det vil fortsette. Lokalavisene er viktigare enn vi kanskje trur. Særleg er dei viktige for demokratiet. Utan lokale aviser og journalistar så har ikkje uavhengige blikk på maktpersonar og politikk. I USA ser vi at lokalavisene forsvinn og det ikkje er nokon som følger med på lokal politikk og samfunnsliv. I desse korona-tider ser vi aviser som må permittere når dei heller burde vore på jobb å dekka krisa og gjeve korrekt informasjon til innbyggarane.

Å vere ordførar i ein kommune med to lokalaviser er eit privilegium. Det gjer at avisene konkurrerer, og i vår nye kommune har konkurransen inntil no vore liten. Men to skjerpa redaksjonar vil lesarane i Kinn få eit betre produkt enn tidlegare. Og med stadig meir digital avisproduksjon er nok journalistane meir «på» no enn nokon gong. For avislesaren er det eit stort pluss at nyhendene kjem heile døgnet enn to gongar i veka.

Eg har opplevd det å samarbeide med Fjordenes Tidende som konstruktivt. Avisa er kritisk når den skal vere det, men også til hjelp når kommunen har behov for å komme ut med informasjon. Og det at lokalavisa er der både når det er ein objektivt eller eit politisk bodskap som skal ut, er vi takksame for.

Fjordenes Tidende har gjort eit særs viktig samfunnsoppdrag i 110 år. Fortsett slik de gjer så kan vi feire fleire bursdagar saman framover!