Håper på å få satt i gang produksjon av fullstendig smittevernutstyr etter påske

– Det er utrolig fint at LocalHost gjør dette på dugnad for Kinn og dem som jobber i omsorgstjenesten i kommunen, og at de produserer deler nå i helgen. Vi skal se om vi klarer å lage en prototype på mandag, og håper at vi klarer å begynne å produsere visirer etter påske, sier Bente Nilsen i Frivilligsentralen til Fjordenes Tidende.