Utenom to trafikkuhell, har det vært stille og rolig

Fredag kjørte en bil med to personer inn i en fjellvegg ved Skredestranda. Både passasjer og sjåfør kom uskadet fra hendelsen.

Bil med to personar har køyrt i fjellveggen Vest politidistrikt melder fredag kveld at alle naudetatar er på veg til Skredestranda i Nordfjord etter at ein bil har køyrt i fjellveggen.

Politiet opplyser også om at det har vært et trafikkuhell ved Almenningstunnellen samme dag, men at sistnevnte ikke ble til en politisak.

Både sjåfør og passasjer slapp uskadet fra kollisjonen En bil med to personer ombord kjørte fredag kveld i fjellveggen i Skredestranda i Nordfjord. Begge personer kom fra ulykken uten skader, sier politiet til Fjordenes Tidende.

Utenom trafikkuhellene har det ellers vært stille og rolig, sier innsatsleder Kurt Jonny Hammerø til Fjordenes Tidende.

Han opplever at det er lite mennesker ute, og at folk er flinke til å respektere myndighetenes koronatiltak.