No får dei selje kystgeit ut av distriktet, det kan gje rasen eit løft

Nyheter

Det var lenge forbod mot å selje kystgeit ut av distriktet, på grunn av at ein ikkje fekk teke prøver av nokre dyr som gjekk ville. Men etter at geitene er gjennomanalyserte med blod- og mjølkeprøver over mange år, og det er rydda opp i forholda med dei ville geitene, er rasen med opphav på Stadlandet og i Selje no erklært frisk. Dermed kan sertifiserte dyr seljast i ein større marknad enn det avgrensa området lokalt.