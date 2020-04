Oppmodar alle om å respektere smitteråd og reglar

Nyheter

Det seier regionlensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum, til Fjordenes Tidende.

Politiet vil som Fjordenes Tidende tidlegare har omtalt ha full beredskap i påska.

– Vi skal ha vanleg påskeberedskap. Vi kjem også til å prøve så godt vi kan å vere ute på ulke stadar i Nordfjord. Vi trur det kan vere førebyggande og bidra til at alle følgjer alle råd som styresmaktene har gått ut med og som vi skal handheve, seier Hvattum.

Han opplyser at politiet har fått mange køyrereglar på korleis tenestefolka skal handle og vere utstyrt.

– Vi har fått hanskar, masker, briller og anna som trengst dersom det skulle skje noko for å vere best mogleg beskytta for å få smitte og spreie smitte, seier Hvattum.

Så langt har ikkje politiet fått melding om større regelbrot.

– Stort sett har folk vore veldig flinke og respektert råd og reglar. Vi har fått nokre få telefonar om at det har vore samlingar med fleire folk enn det som er tilrådd. Men det har vi ordna lett opp i, seier Hvattum.

Han oppmodar folk om å kontakte politiet dersom nokon ser noko som er brot på råd og reglar.

Hvattum kan opplyse om at ingen av dei tilsette i politiet i Nordfjord er smitta eller er i karantene.

– Vi er fullt ut operative, seier Hvattum.

Han håpar alle i Nordfjord får ei god påske.