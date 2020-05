Har lagt en plan for gjenåpning av ungdomsskolen:

Elevene skal ha hjemmeundervisning annenhver dag

Vågsøy ungdomsskole har nå lagt en plan for gjenåpningen av skolen. Alle klassene vil deles i to for å møte både avstandskrav og skoleskyssbehovet. Elevene vil derfor ha hjemmeundervisning og fysisk oppmøte annenhver dag.