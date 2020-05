Åpner opp for besøk på sykehjem og sykehus og gjeninnfører de fleste pasientrettigheter

Nyheter

– Nå kan folk få være sammen med sine kjære på sykehjem og sykehus, men de generelle smittevernreglene gjelder for besøket, sier helseminister Bent Høie.

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves endringene slik at de fleste av pasientrettighetene gjelder igjen.

– Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pasientenes grunnleggende rettigheter ble ikke endret. Alle pasientene har hele tiden hatt rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid, på individuell vurdering og blitt prioritert etter alvorlighet, nytte og ressurs. Men sykehusene har måttet utsette noen operasjoner og annen helsehjelp for å kunne omstille seg.

Rettighetene som gjeninnføres:

Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager, har vært utvidet til 30 dager

Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten.

Retten til individuell plan.

Retten til kontaktlege.

Retten til fritt behandlingsvalg, har vært begrenset.

Trafikklysmodell

Det ble også gjort endringer for skole.

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Kan nedjustere til gult nivå

De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet fredag 29. mai. De nye smittevernveilederne skal hjelpe skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

­– Det er fortsatt svært lite smitte blant barn og unge etter at barnehager og skoler gjenåpnet, og skolene som har hatt smittetilfeller har håndtert dette godt. Vi må ha smitteverntiltak som tilsvarer smittesituasjonen. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid, sier Melby.

Fleksibel og gjør det mulig å planlegge

Barnehagene og skolene kan planlegge for gult lys til høsten. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

– Strenge smitteverntiltak gjør det krevende å gi et fullverdig tilbud til barn og unge, og derfor kan vi ikke ha strengere tiltak enn nødvendig. Det nye systemet gjør det mulig å planlegge og forberede seg på ulike scenarier, og barnehager og skoler kan nå ta i bruk gule tiltak. Jeg håper og tror at elevene får et mer normalt skoletilbud allerede i løpet av neste uke, sier Melby.