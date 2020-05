Fant en kreativ løsning da de ikke kunne dele ut seksårsboka i kirka

Da 6-årsboka ikke kunne deles ut under gudstjenesten som vanlig på grunn av koronarestriksjonene, bestemte Kinn kyrkjeleg fellesråd seg for å kjøre rundt til alle kirkemedlemmene med seksåringer i Nord-Vågsøy, Sør-Vågsøy og på Bryggja for å levere boka selv.