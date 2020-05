Krever at fylkesvegen beholder førsteprioriteten og at det blir byggestart neste år

Nyheter

«Kinn kommunestyre vil så sterkt man kan oppfordre fylkespolitikerne om å føre opp midler til fv. 614 Svelgen – Indrehus i økonomiplanen for 2021–2024 som nå skal revideres. Det er et krav at anleggsarbeidet starter i 2021, og at det blir drevet fram uten opphold til det er fullført», står det blant annet å lese i uttalelsen til fylkeskommunen.