Ber om å få fremmet ny sak om nytt opplæringsfartøy

Nyheter

Det ble i dagens møte i finansutvalget i Vestland fylkeskommune fattet vedtak om at et framlegg fra Ap, Sp, MDG, SV, KrF og Venstre tas til følge. Dette fører til at finansutvalget nå ber om at det fremmes en ny sak om hvilken løsning en ser for seg for å imøtekomme behovene som er nødvendige.