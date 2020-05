Vil stoppe turløypeprosjektet for å beslytte naturen

Håpar Fylkesmannen ombestemmer seg om dei får sjå området og turstiprosjektet på nært hald

– Vi ønskjer at Fylkesmannen kjem hit og ser på turløypa og prosjektet vårt. Kanskje vil dei innsjå at dei har oversett nokre moment, og trekke klagen. For det er ikkje rettferdig at ein uskuldig part blir skadelidande på denne måten, seier Jørgen Blålid, leiar for tur- og friluftsgruppa i Skavøypoll Idrettslag.