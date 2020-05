Nå kan du få 70 datasett som viser oppdrettsanlegg, rømming, fiskeplasser, gyteområder, laksefjorder og mye mer

Nyheter

- Den nye kartløsningen er en storsatsning for Fiskeridirektoratet og et viktig ledd i vårt digitaliseringsarbeid, sier prosjektleder for kartutviklingen, Birgitte Arstein ved direktoratets arealseksjon, i en pressemelding.

- Kartdata blir stadig mer brukt i ulike sammenhenger, og flere ser nytten av å bruke det på veldig mange samfunnsområder. Så godt som alle Fiskeridirektoratets ansvarsområder har informasjon som kan stedfestes. Vi kan vise data om fiskeri og akvakultur og se det i sammenheng med data fra andre kilder sammenstilt i ett kart.

- Å fremstille data i kart er effektiv kunnskapsformidling, som er brukervennlig, enkel og intuitiv å bruke for alle.

Mange datasett

Kartløsningen inneholder hele 70 datasett – data fra akvakulturregisteret, om rømming, fiskeplasser, gyte- og fredningsområder og nasjonale laksefjorder er noen få av dem.

Disse dataene presenteres både i kart og tabeller, og kan lastes ned i ulike format. En del av dataene vises i grafikk, og enda mer vil bli utviklet i nær fremtid. API-formatet er klart om kort tid.

Kartløsningen benytter moderne, fremtidsrettet teknologi med mange muligheter for tilpasninger. For eksempel kan endringer i det nye akvakulturregisteret vises i nær sann tid.

Den er et sammenhengende system, hvor databaser, geodatabasen og kartmoduler henger sammen, noe som gjør det enklere å bruke, sammenstille, gjøre data-analyser og videreformidle data for mer avanserte brukere.

Løsningen er tilpasset mobil, og både direktoratet og eksterne brukere kan integrere kartene i nettsider.

Geodata AS er leverandør av kartløsningen.