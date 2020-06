Det blir snart nytt liv i det tidligere sykehjemsbygget

Nyheter

– Vi startet planlegging for ny aktivitet i bygget rett etter at sykehjemsbygget i Svelgen ble fraflyttet i 2016. Bygget har stått tomt noen år, og kommunen har sett på ulike muligheter for hvordan bygningsmassen kan brukes på en best mulig måte, sier prosjektleder for bygg i Bremanger kommune, Frank Husevåg.