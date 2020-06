Nyheter

– Heiter det Skåra eller Skora? Dei som har ansvar for skiltinga på/ved fylkesveg 617 Måløy – Raudeberg er ikkje einige med seg sjølv, for her er det «ja takk, begge deler», skriv Råsberg i eit Facebook-innlegg.

Skilta viser at tunnelen heiter Skåratunnelen, men at vegen heiter Skoravegen.

– Det er lite konsekvent, enten det no er Statens vegvesen eller Vågsøy kommune som er skiltansvarleg her, fortset Råsberg.