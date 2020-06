Rosar brann- og redningsmannskapa sin innsats etter den dramatiske pinsehelga

Det som var ei roleg langhelg for nokre, ble ei krevjande og dramatisk pinse for andre med to ulukker som førte til dødsfall, peikar kommunedirektør Terje Heggheim på i sitt fredagsbrev. No rosar han mannskapet i Kinn brann og redning for innsatsen.