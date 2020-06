Har gjennomført en intern gransking

Politiet tar grep etter å ha avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering

En intern gransking i Vest politidistrikt har avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse som leder. – Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier politimester Kaare Songstad.