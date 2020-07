Tok til tårene da banken overrasket festivalen med 160.000 kroner

– Denne gaven er med på å garantere at vi får det til neste år

Sparebanken Vest delte onsdag ut 160.000 kroner til Strandfestivalen for å sørge for at festivalen kan komme sterkere tilbake sommeren 2021. Årets festival måtte utsettes på grunn av koronasituasjonen.