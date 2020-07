Nyheter

Det er NRK Vestland som melder saka.

Avdelinga vart stengt førre veke etter at ein vikarlege testa positivt på koronaviruset. I etter kant har det blitt avdekka at legen rakk å smitte både ein kollega og ein pasient.

Leiinga ved sjukehuset meiner dei no har situasjonen under kontroll, og at det er trygt for pasienter å bli lagt inn ved avdelinga.