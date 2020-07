Nå blir det forbudt å campe her og i en annen populær turistbygd på Stadlandet

Nyheter

Afftenposten viser til Fylkesmannen i Vestland når de melder at allemannsretten blir innskrenket på Stadlandet. Nå blir det forbudt å campe i visse områder i bygdene Hoddevik og Ervik.

Det har pågått en debatt over lengre tid om at det kommer for mange turister til stedet, og at de ikke makter å ta imot alle. Nå har Fylkesmannen altså reagert på disse varslene, og det er fordi Fylkesmannen har gitt dispensasjon fra allemannsretten at Stad kommune kunne sette i verk et forbud.

Etter å ha vært i dialog med grunneiere om utfordringene, har nemlig Stad kommune også utarbeidet nye forskrifter for å regulere populære utfartsmål. Disse trådde i kraft 8. juli.

Ifølge Stad kommune er det nå forbudt å campe i Hoddevik innenfor område A og B på dette bildet:

I Ervik er det forbudt å campe innenfor område A på kartet under:

Forbudet gjelder blant annet bruk av alle typer telt, campingvogner og hengekøyer. Det er også lagt ned et totalforbud mot å gjøre opp ild innenfor disse områdene.

- Adferdsreglene skal sikre bevaring av kulturlandskapet og kulturmiljøet i Hoddevik. Reglene skal særlig ta sikte på å verne dyre- og plantelivet, motvirke ulemper for grunneiernes bruk av området og fremme naturvennlig friluftsliv til glede for alle, skriver kommunen.

Brudd på adferdsreglene kan medføre bortvisning fra området og strafeansvar etter friluftsloven § 39, opplyser kommunen også.