Innfører strengere regler for turistfiske fra neste år

Nyheter

– Den viktigste endringen er at man kun kan ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette håper jeg kan være med på å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Nytt forslag til reglar for turistfiske Glad for at turistfiskenæringa går mot ei større profesjonalisering Nærings- og fiskeridepartementet la nyleg fram eit forslag om å endre reglane innan turistfiske. Forslaget, som har vore ute på høyring, har skapt reaksjonar, både positive og negative.

Utførselskvoten senkes fra 20 kilo til 18 kilo filet, og det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person. Dette er en betydelig innstramming i forhold til dagens regelverk hvor det er tillatt med utførsel en gang i uken. Videre endres reglene om fangstrapportering: Informasjonsplikten for turistfiskevirksomhetene tydeliggjøres, og det innføres et krav om digital fangstapportering innen utgangen av 2021. Det legges også opp til en strengere praktisering av regelverket og strengere reaksjoner dersom regelverket brytes, som for eksempel strengere straff for de som bryter de nye reglene eller sletting fra turistfiskeregisteret.

270 turistfiskebedrifter har registrert seg Ved årsskiftet hadde 270 bedrifter registrert seg i Fiskeridirektoratets register for turistfiskebedrifter. Flest er det i Nordland med 58, mens det i Telemark, Vestfold og Østfold så langt ikkje er registrert bedrifter som driv med turistfiske.

– Jeg vil fortsette dialogen med næringen om hvilke vilkår som bør stilles til en registrert turistfiskevirksomhet, og også ta opp spørsmålet om hvordan bedriftene kan behandle restråstoff og avskjær fra sløying av fisken på en slik måte at dette kan komme til nytte. Vi vil også se videre på spørsmålet om det kan være mulig å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået, i dialog med bedriftene, sier Ingebrigtsen.

Endringene i regelverket kommer etter at et høringsnotat med flere forslag har vært på offentlig høring.