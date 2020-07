Dette synast vi om fartsgrensene

Nyheter

Ei undersøking frå Trygg Trafikk viser at over sju av ti nordmenn meiner fartsgrensene i Noreg er riktige eller burde vore lågare. Dette betyr at nordmenn er fornøgde med fartsgrensene slik dei er, informerer Trygg Trafikk i ei pressemelding.

– Det er ein klar samanheng mellom fart og ulukker, og vi er glade for å sjå at fleirtalet openbert ser dette, fortel seniorrådgjevar Johansen.

Heile 64 prosent meiner fartsgrensene er bra som dei er, medan 8 prosent synast dei burde vore lågare på mange vegar. Med andre ord ynskjer altså 72 prosent inga heving av fartsgrensene, medan 25 prosent meiner fartsgrensene burde vore høgare på mange vegar. Det viser ei landsdekkjande undersøking gjennomført av Kantar på oppdrag frå Trygg Trafikk.

Flest menn ynskjer større fart

Menn er sterkt overrepresentert på ulukkestatistikken, men er også mest ivrige til å auke fartsgrensene, informerer Trygg Trafikk.

32 prosent av menn ynskjer auka fartsgrenser på norske vegar, medan det berre er 18 prosent blant kvinnene som ynskjer det same. Heile 32 prosent i aldersgruppa 45 år til 59 år ynskjer høgare fart. Dette er aldersgruppa der flest ynskjer seg høgare fart ifølgje undersøkinga.

– Godt vaksne menn har lenge vore overrepresentert på ulukkestatistikken. Da er det litt skremmande at såpass mange menn og såpass mange middelaldrande ivrar for høgare fartsgrenser, avsluttar Johansen.