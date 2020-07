Nyheter

– Lokaliteten er med dette klarert for Nordfjord Forsøksstasjon AS for forsøk/forsking som handlar om utvikling av optimalisert fôr og verknad på helse, velferd og produksjonsresultat under realistiske forhold fram til 30.05.2023, skriv Vestland fylkeskommune i eit brev til Nordfjord Forsøksstasjon AS.