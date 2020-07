Meiner helseføretaket burde lært av Nordfjord-feil

Nyheter

Det melder NRK Vestland.

– Dette er veldig alvorleg rutinesvikt. Denne bakterien ønskjer vi ikkje på norske sjukehus. Helse Førde må verkeleg skjerpe rutinane og sørge for at dette ikkje skjer igjen, seier fungerande pasient- og brukarombod Gunhild Solberg i Sogn og Fjordane og Hordaland til NRK.

MRSA er ei forkorting for methicillinresistente Staphylococcus aureus, altså gule stafylokokkar som er motstandsdyktige mot antibiotika.

Bakterien gir dei same infeksjonstypane som vanlege gule stafylokokkar, det vil seie hud- og sårinfeksjonar, infeksjonar i bein og ledd, lungebetennelse, blodforgifting og av og til andre alvorlege infeksjonar.

Pasientombodet ber Helse Førde om å finne ut kvar det har svikta.

– Eg forstår at folk har mista tilliten til føretaket. For eg kan forstå at ein gjer feil ein gong, men ikkje to gonger, seier ho vidare.

Smittekartlegging på sjukehuset er avslutta 25 pasientar og tilsette må testast og i karantene etter kontakt med smitta lege Helse Førde har sidan fredag kartlagt pasientar og tilsette ved Nordfjord sjukehus som har hatt nærkontakt med legen som har fått påvist covid-19.

Solberg viser til saka der ein svensk vikarlege ved Nordfjord sjukehus testa positivt på covid-19. Legen som viste seg å vere koronasmitta var friteken frå karantenereglar, og starta rett i jobb.

Avdelingssjef ved medisinsk avdeling i Helse Førde, Laila Haugland, seier til NRK Vestland at dei to tilfella var forskjellige.

– I den første saka (på Nordfjord sjukehus) følgde vi gjeldande retningslinjer. Men vi har sagt at vi i etterpåklokskapens lys ser at vi burde handla annleis.

No endrar helseføretaket reglane for svenske vikarar Legen ved Nordfjord sjukehus som viste seg å vere koronasmitta var friteken for karantene. No endrar Helse Førde rutine etter at Folkehelseinstituttet har kome med nye retningslinjer.

– I den siste saka har det blitt gjort ein feil og vi kan ikkje gjere anna enn å beklage og syte for at ein slik feil ikkje skjer igjen, seier Haugland til NRK.