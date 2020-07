To bilar har kollidert. Nødetatane er på veg til staden.

Nyheter

Ulykka skal ha skjedd langs Dalsbøvatnet på Stadlandet. Naudetatane er på veg.

– Det er snakk om ein møteulykke med store materielle skadar på bilane.

Det seier Vibeke Ness ved operasjonssentralen. Etter det dei har fått beskjed om har ikkje dei to førarane, som var aleine i bilane, synlege skader.

– Det skal vere oppe å gå. Men det er noko vi må undersøke når vi kjem frå, seier ho.

Etter ulykka vart det sendt ut trippelvarsel, men per no er det berre brannvesen og politi som er på veg til staden. Ifølgje Ness betyr det at AMK har vurdert det slik at det ikkje er naudsynt med ambulanse på grunn av lite skadeomfang.

Det er venta å bli stopp i trafikken ei god stund framover.

– Vi må forsøke å flytte på bilane når vi kjem fram slik at vi får fram trafikken, men slik som det ser ut no kan det bli stillstand ei stund framover, seier Vibeke Ness.