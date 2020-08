Nyheter

Det har vore ei singelulukke med ATV på Sandvikseidet på Stadtlandet der to personar var involvert. Føraren av køyretøyet er flydd til Førde sjukehus for behandling, medan den andre personen kom uskadd igjennom ulukka.

Vest politidistrikt fortel til Fjordenes Tidende at lokalt politi vil følgje opp saka over helga, og at det ikkje er mistanke om at noko kriminelt skal ha skjedd.