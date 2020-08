Har leigd ut eigen hybel for å få plass til alle overnattingsgjestane

I frykt for koronaviruset sperra driftsansvarleg på Ulvesund fyr, Sølvi Hopland, ned alle moglegheiter for nettbestillingar for å avgrense besøket denne sommaren – no har ho nyleg hatt sin mest besøkte juli-månad nokosinne.