Foreslår bompengar på populært turistmål

Nyheter

– Tipset mitt er at de må sette opp bomveg-kasse så de får litt inntekter til å halde ved like vegen med, for den var ganske nedsliten. Med så mykje bilar som var oppe der denne dagen og sikkert elles og, så hadde det blitt inntekter, skriv innsendaren som hadde leita etter ei slik ordning.