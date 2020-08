Er skuffa over Fylkesmannen og sender brev til settefylkesmann

– For oss er det uforståeleg at kommunen ikkje skal kunne styre i denne saka

Saka om ei forlenging av turløypa ved Polljavatnet i Deknepollen går til handsaming hos settefylkesmann etter at Fylkesmannen i Vestland klaga på positivt vedtak frå kommunen. No har Skavøypoll idrettslag sendt eit brev til settefylkesmannen der dei ber om at dei får realisere planane.