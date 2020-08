– Jeg tror det er lettere for oss å se hver enkelt elev

Nyheter

– Jeg har inntrykk av at bygda ønsker å støtte opp om skolen og at folk ser at skolen er viktig for fremtida til bygda, både når det gjelder det pedagogiske og det sosiale, sier rektor Torgeir Hole ved Bryggja skule, som ble etablert som et privat initiativ da den kommunale skolen på Bryggja ble lagt ned i 2018.