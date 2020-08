Eigarane legg butikken ut for sal

No er Kåre klar for ein pust i bakken etter 24 år i bransjen

Kåre Aarskog har 24 år bak seg i møbelbutikken på Åheim. No er tida komen for å trekke seg tilbake, så saman med dei to andre medeigarane i selskapet vel han no å legge butikken ut for sal.