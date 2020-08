No er det ikkje lenger nødvendig med legevurdering for å få koronatest

Nyheter

– Det er viktig at alle som no trur at dei kan vere smitta eller har forkjølingsliknande symptom, nyttar høvet til å teste seg. Koronatesting er gratis og svaret får ein etter éin til to dagar ved å logge seg inn på helsenoreg.no , seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i ei pressemelding frå Helsedirektoratet.