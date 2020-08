Mannen kom susende i 131 kilometer i timen i 80-sonen

Nyheter

Det var i juli i år at politiet målte bilens fart til 131 km/t. Hendelsen skjedde på rv. 15 i Kinn kommune. Siktede avga en uforbeholden tilståelse i Sogn og Fjordane tingrett, og var klar over at han kjørte for fort. Retten har funnet at mannen dermed handlet forsettlig.