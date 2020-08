Nyheter

Utrykkingspolitiet hadde laserkontroll i 80-sona på Rv 15 i Almenning i Kinn kommune.

Bilføraren i 30-åra var alt for tung på gassen og vart målt til 120 kilometer i timen. Dermed så måtte han parkere og levere frå seg førarkortet, opplyser Utrykkingspolitiet (UP).

Fire andre bilførarar køyrde også for fort og må punge ut med bøter. Den som køyrde for fort av desse berga førarkortet så vidt då han vart målt til 112 kilometer i timen, opplyser UP.