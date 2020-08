Ber kommunen om å prioritere leilegheitene for pensjonistane

Nyheter

– Svelgen pensjonistlag er kjend med at dei som bur på Haugane skal flytte til Svelgen panorama og at desse då vert ledige. Leilegheitene på Haugane er godt eigna til pensjonistbustadar. Vi ber om at kommunen vurderer dette. Enten som sjølveigde bustadar eller leigebustadar, skriv leiar Anne Lise Gilleshammer i Svelgen pensjonistlag i eit brev til Bremanger-ordførar Anne Kristin Førde.