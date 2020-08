Ap, H og V reduserer varaordførar sin stillingsprosent, lager nye utval og vil realisere kysten sitt potensial

Nyheter

- Kinn er ein kommune i støypeskeia og med mange moglegheiter. Som andre kommunar har vi utfordringar, men ulikt andre kommunar har utfordringane fått dominere diskusjonen om Kinn kommune. Samarbeidspartia vil arbeide for ei koordinert, stabil og føreseieleg politisk leiing av kommunen. Vi skal vere i forkant, sette dagsorden og vere på arenaer som er viktige for Kinn kommune.

Partia seier dei står for eit positivt grunnsyn på den nye kommunen.

- Samarbeidspartia har vore, og er, dei som tydelegast har fronta eit positivt grunnsyn på Kinn kommune. Sjølv om samarbeidspartia aleine har fleirtal i kommunestyret, ønskjer vi eit godt samarbeid med alle parti for å sikre gode tenester og tilbod til innbyggjarane i kommunen. Vi ønskjer at det politiske arbeidet framover skal ha det mål at kommunen vår skal lukkast. Vi har ikkje tid til stadige omkampar. Kinn treng konstruktivt samarbeid der ein evnar å sjå framover og arbeide til kommunen og innbyggjarane sitt beste.

Slik vil dei fronte dei politiske sakene framover:

- Dei politiske prioriteringane vil framover handle om å mobilisere kysten i alle former. Det er viktig å realisere det store ibuande potensialet som kystregionen og Kinn kommune har, og slik bidra til å bygge attraktivitet og framtidstru.

Dei vil sette fokus på byane, og løfte Kinn kommune.

- Med byane Måløy og Florø i front skal vi, i tråd med intensjonsavtalen for Kinn, løfte heile kommunen og gjere det attraktivt å bu og flytte til kommunen vår. Det ligg eit stort potensial i by og bygd, og det må vi no realisere. Utover hausten vil det politiske fleirtalet arbeide for å konkretisere dette i arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2021 til og med 2024.

Varaordførar blir mindre stilling

Samarbeidspartia gjer endringar i den politiske organiseringa.

- Varaordførar skal ikkje lenger ha frikjøp på 80 prosent, men skal ha ei godtgjersle som ordinær t formannskapsmedlem 4,5 prosent med eit tillegg på 0,5 prosent for å kompensere for ev. meirarbeid i samband med leiing av møte i formannskapet, kommunestyret mv. Dersom varaordførar gjer oppdrag for ordførar/kommunen, har varaordførar rett på tapt arbeidsforteneste. Ved eventuelt langvarig fråvær frå ordførar må kommunestyret avgjere om det skal gjevast ein ekstra kompensasjon.

Hovudutvala vert omorganisert slik, der samarbeidspartia har fleirtal i alle utval:

Oppvekst og kulturutvalet – Utvalsleiar Ap, 1. nestleiar Høgre, 2. nestleiar Venstre

Helse, sosial og omsorgsutvalet (erstattar helse- og velferdsutvalet) – Utvalsleiar Høgre, 1. nestleiar Ap, 2. nestleiar Venstre

Plan, miljø og næringsutvalet (erstattar plan- og samfunnsutvalet) – Utvalsleiar Venstre, 1. nestleiar Høgre, 2. nestleiar Ap

Det skal i tillegg opprettast eit samferdsleutval med fem medlemmar. Utvalsleiar Høgre, 1. nestleiar Venstre.

For å styrke det politiske arbeidet og sørge for effektive og gode politiske prosessar, at saker blir fulgt opp internt og eksternt skal utvalsleiarfunksjonen ha slikt frikjøp:

Leiar av helse, sosial og omsorgsutvalet: x* %

Leiar av oppvekst og kulturutvalet: 10 %

Leiar av samferdsleutvalet: x* %

Leiar av plan, miljø og næringsutvalet: 40 %

Det politiske fleirtalet har fordelt og vil fordele yttarlegare konkrete oppgåver til desse utvalsleiarane.

*Desse utvalsleiarane skal frikjøpast i samla 40 prosent, men den eksakte fordelinga mellom desse vert å kome tilbake til.