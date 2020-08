Slik skal Minibakeriet og Aske drivast vidare når Leon flyttar til Spania

Nyheter

– Så langt har det vore eit eventyr. Både Aske og Minibakeriet har gått over all forventning. Begge har vore superpopulære frå første dag, men det har også kravd mykje arbeid for å få det til, innrømmer Knapskog som no flytter utanlands og overlèt ansvaret til «ein super gjeng».