Avviser lovlegkontroll av møteboka, meiner Kinn-budsjettet blei forstått og vedteke på rett måte

Kinn-budsjettet for 2020 blei godkjent 11. desember 2019, men det blei i ettertid usemje om innhaldet i budsjettvedtaket på nokre punkt. Kommunestyrerepresentantane som klagar dette inn til Fylkesmannen meiner at godkjenninga medførte ei realitetsendring av budsjettvedtaket, sidan vedtaket som blei gjort ikkje hadde same innhald som møteboka.